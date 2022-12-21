Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 9-16 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan devriyelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 238 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 araca el konuldu.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince 9-16 Aralık tarihlerinde 238 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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