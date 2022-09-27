Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada bin 500 litre kaçak şarap ve 950 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemleri başlatıldı.