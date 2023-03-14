Kırklareli’de 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle tören düzenlendi.

Kırklareli’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende; İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Atatürk heykeline çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende İl Sağlık Müdürü Cerit konuşma yaptı.

Cerit konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini ifade ederek, "Kendi canlarını düşünmeyip bölgede görev alan, canla başla çalışan başta sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin, tüm çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Yüce Allah’tan da ülkemize bir daha böyle bir acıyı yaşatmamasını diliyorum" dedi.