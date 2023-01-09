Kırklareli’de 2022 yılında toplamda 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’de 2022 yılında toplamda 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 bin 800 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin beraberinde 360 organizatör de yakalanırken, olaylarda kullanılan 348 araca el konuldu. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 126’sı tutuklandı.

1 yılda 9 bin 339 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Yıl içerisinde il genelinde yakalanan 9 bin 339 yabancı uyruklu şahıs, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde görevli jandarma personeli tarafından sevk ve nakil faaliyetlerinin yapılmasıyla sınır dışı edildi.