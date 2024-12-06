Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na (Kırklareli TSO) iade-i ziyarette bulunan Kırklareli Valisi Uğur Turan’ı,Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Meclis Üyeleri ile oda personeli ağırladı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na iade-i ziyarette bulundu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Vali Turan’ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, oda üyeleri adına Kırklareli’ne vermiş olduğu hizmetlerde başarılar diledi.

Kırklareli İl Jandarma Alay Komutanı J.Kd. Alb. Cemalettin Akyüz ile Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu’nun da yer aldığı ziyarette; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’de istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

STK'ların faaliyet gösterdikleri bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kırklareli Valisi Uğur Turan ise, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çeşitli çalışmalar yapabileceklerini ifade etti. Vali Turan, Kırklareli’nin gelişimi ve kazandırılacak yeni yatırımlar için Odalar, Sivil Toplum Kuruluşları, kısacası tüm paydaş kurumlarla bir arada ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.