Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirmişti. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirmişti. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suç örgütünün ülkemize uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takip faaliyetine başlandı. Gerçekleşen takip sonucunda, suç örgütünün bulunduğu bölgeye yapılan operasyonda 86 kilogram 500 gram skunk (piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL), 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi.

Operasyonda, örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3’ü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Pınarhisar Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.