Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı.

Büyükmandıra 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri at yarışıyla başladı Büyükmandıra 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri at yarışıyla başladı

Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantısı, Valilik Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti gündeminde olan konular görüşülerek, yapılacak çalışmalar değerlendirildi. OSB’nin gelişim sürecinin değerlendirildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.