Yapılan eğitimde sınav sonucunda başarılı olan personel İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personele ilk yardım eğitimi gerçekleşti. İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde temek ilk yardım teorik ve uygulamalı anlatıldı.

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