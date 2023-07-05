Kırklareli il genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye 1’inciliğine ulaşan 3, yüzde 1’lik dilime giden 42 ve yüzde 10’luk dilime giren 343 öğrencilerin başarılarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde toplantı yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve ilgili birim amirleri katıldı. LGS imtihanında gösterilen başarıdan dolayı çok memnun olgunu ifade eden Vali Birol Ekici, "LGS sınavında ilimizden Türkiye 1’inciliğine ulaşan 3 öğrencimiz ile yüzde 1’lik dilime giren 42 öğrenci ve yüzde 10’luk dilime giren 343 öğrencimizin başarılarından dolayı okul müdürlerini, öğretmenlerini ve milli eğitim camiasını tebrik tebrik ediyorum" dedi.