Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi toplantısı, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında gerçekleşti

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi toplantısında, köylerde yaşayan vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik devam eden ve yapılacak projeler görüşüldü.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi toplantısı, Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç ve ilgili kurum yetkililerinin katıldı.