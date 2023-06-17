Kırklareli Huzurevi Müdürlüğünde hayatını idame ettiren babaların günleri, pasta kesilerek kutlandı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 18 Haziran Babalar Günü münasebetiyle huzurevinde program düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, huzurevinde kalan yaşlılarla birlikte pasta kesti.

Huzurevi sakinlerinin tek tek babalar günlerini kutlayan İl Müdürü Faruk Uysal, "Düzenlenen etkinlikle, Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Huzurevi Müdürlüğünden hizmet alman değerli büyüklerimizin babalar gününü kutladık" dedi.