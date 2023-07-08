Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar, Lüleburgaz Kent Ormanı’nda piknik yaparak, doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nden (ÇEKOM) hizmet alan çocuklar için piknik etkinli düzenlendi. Lüleburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleşen etkinlikte, kurum görevlileriyle birlikte çuval yarışları yapan ve çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, ormanda piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İl müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren ÇEKOM Müdürlüğünden hizmet alan çocuklarımız, Lüleburgaz Kent Ormanı’nda piknik yaparak sosyal etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirdiler" ifadelerine yer verildi.