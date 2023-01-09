Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırkkavak Mahallesinde özellikle kış mevsiminde bölge halkının tarım alanlarına güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla dere yatağında başlattığı menfez köprü çalışmasını hızla tamamlayarak halkın kullanımına açtı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırkkavak Mahallesinde özellikle kış mevsiminde bölge halkının tarım alanlarına güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla dere yatağında başlattığı menfez köprü çalışmasını hızla tamamlayarak halkın kullanımına açtı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ın en uzak kırsal mahalleleri arasında yer alan Kırkkavak Mahallesi’ndeki dere yatağında menfez çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, ilk olarak tarım arazilerine ulaşım yolu olarak kullanılan bölgede geçiş güzergahını güvenli hale getirmek amacıyla 100 metrelik taş duvar örerek beton dökümü işlemi gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla köprü menfez inşa eden Manavgat Belediyesi, araba ve traktörlerin rahatça geçebileceği şekilde çalışmayı gerçekleştirdi.

“Arazilerine gönül rahatlığıyla ulaşabilecek”

Tarım arazilerine gönül rahatlığıyla ulaşım sağlayacak olan Kırkkavak Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetlerden duyduklarını memnuniyeti dile getirerek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür etti. 106 mahalle genelinde devam eden hizmetlerin çözüm odaklı olduğunu bildiren Başkan Şükrü Sözen, menfez çalışmasının yapılmasıyla artık bölge sakinlerinin sel sularından etkilenmeyeceğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Kırkkavak Mahallemizde yaptığımız menfez çalışması ile hemşerilerimiz, sel baskını riski olmadan tarım arazilerine gönül rahatlığıyla ulaşabilecek. Ekiplerimiz, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için köprü geçişini beton duvarlar ile de sağlamlaştırdı. Hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam edecektir. Mahallemize halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.