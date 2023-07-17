Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj gölü sahiline yapılan ‘Kırkgöz Sahil Parkı’ Ağustos ayında hizmete açılıyor.

Battalgazi’nin bugünü ve yarınları için büyük önem taşıyan ve Malatya’yı ilk kez sahille buluşturacak olan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İlçeye önemli bir katma değer katacak projenin açılışı kısa süre içinde yapılacak ve ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Battalgazi’yi turizm cennetine dönüştürecek olan ve içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı projede son rötuşlar kaldı. Önemli bir yatırımı daha Battalgazi’de hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, etaplar halinde yürütülen ve ilçenin geleceğini değiştirecek projenin açılışının ağustos ayı başında yapılacağını ifade ederek 150 bin metre karelik alanın ilçe halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

“Su sporları ve gezi teknesiyle ilgili çalışmalar yapacağız”

Malatya’nın turizm potansiyelini arttıracak bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Güder, kent için asrın projesi olan Kırkgöz Sahil Parkını bitirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Malatya’yı sahille buluşturup turizm potansiyelini arttıracak projeyi hayata geçirmenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyen Güder, “150 bin metrekarelik alanda çalışma yaptık. Yeşil alanların yanı sıra suyla insanımızı buluşturacak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız 15 gün içerisinde bitecek ve ağustos başında açılışımızı yapacağız. Bundan sonraki süreçte özellikle su sporlarıyla alakalı olarak çalışmalar yapacağız. Gezi teknesi ile insanımızı buluşturup gezintiyle tatil yapıp deşarj olacaklar. Çalışmalarımıza baktığımızda hakikaten herkesin gıpta ile baktığı, gelen insanların birbirlerine tavsiye ettiği yıllarca yapılması gereken ve gecikmiş bir proje. İnsanımızda ciddi bir memnuniyet oluşturdu. İl dışından gelen misafirlerimiz de buraya geldiklerinde Türkiye yüz yılına uygun bir projenin inşa edildiğini ifade ediyorlar. Amacımız 150 bin metre kare ile sınırlı kalmamak. Sahil boyu 13 km yolu açılmış oldu. Yol boyunca sahil kenarını dinlenme, gezinti alanları oluşturarak bölge insanımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sahil projemiz Malatya’mıza, Battalgazi’mize, bölgemize hayırlı olsun.” diye konuştu.