Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı Çakallıklı Spor’u 3-1 yenerek zirveye bir adam daha yaklaştı.

Süper Amatör Ligde mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı Çakallıklı Spor’u 3-1 yenerek zirveye bir adam daha yaklaştı.

Lig birincisini kendi evinde 3 golle geçerek aradaki puan farkını 1 puana indiren Döşemealtı takımı önümüzdeki hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cumartesi günü Zeytinköy Spor sahalarında Minik Kramponlar Futbol takımı ile karşılaşacak olan kırmızı-siyah-beyazlı takımda hedef mutlak galibiyet ve 3 puan olarak belirlendi. Döşemealtı takımı geçtiğimiz hafta sonu Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumu’nda kendi taraftarının önünde lig lideri Çakallıklı Spor’u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen kırmızı-siyah beyazlı takım bu galibiyetle puanını 14’e yükselterek, liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde günde yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor.