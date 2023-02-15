Manisa’nın Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren ilçe fırınları ürettikleri 15 bin ekmeği deprem bölgesine gönderecek.

Manisa’nın Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren ilçe fırınları ürettikleri 15 bin ekmeği deprem bölgesine gönderecek.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasın için hamur başına geçen Kırkağaçlı fırıncılar, el ele vererek depremzedeler için tam 15 bin ekmek hazırladı. Sabah saatlerine kadar uzun uğraşlar sonucu yapılan 15 bin ekmek Kapalı Spor Salonuna getirildi ve daha sonra Akhisar havaalanından uçakla deprem bölgesine gönderildi.

Bu örnek hareketleri nedeniyle fırıncı esnafına teşekkür eden Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “Bu organizasyonun yapılmasında katkıları olan Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Kırkağaç Belediyesine ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.