Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 3 yıl önce meydana gelen ve yıkıma neden depremler sonrasında kurulan konteynerler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderildi.

Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 3 yıl önce meydana gelen ve yıkıma neden depremler sonrasında kurulan konteynerler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderildi.

3 yıl önce Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerde çok sayıda evin hasar alması sonucu depremzedelerin kullanması için Kırkağaç’ın Karakurt, Bostancı ve İlyaslar mahallelerinde konteyner kent kuruldu. İlçelerde depremzedeler için yeni evlerin yapılması sonrası boşta kalan 30 konteyner, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası yıkım yaşanan 10 ile gönderildi. Tırlara yüklenen konteynerlerin içerisinde her türlü imkan bulunuyor.