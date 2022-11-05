Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ’Halkla Buluşma Toplantısı’ düzenleyerek Kırkağaçlıların sorunlarını dinledi. İlçede çalışmaları devam eden ancak hala doğalgaz kullanamayan halkın kış aylarında mağdur olacağını belirten toplantıya katılanlar ile Başkan Gedüz arasında gergin anlar yaşandı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ’Halkla Buluşma Toplantısı’ düzenleyerek Kırkağaçlıların sorunlarını dinledi. İlçede çalışmaları devam eden ancak hala doğalgaz kullanamayan halkın kış aylarında mağdur olacağını belirten toplantıya katılanlar ile Başkan Gedüz arasında gergin anlar yaşandı.

Vatandaşların sıkıntılarını dile getirdiği toplantıya AKSA Gaz İşletme Müdürü Yasin Korkmaz’ın da katılması toplantının çok büyük bir bölümünün doğalgaza ayrılmasına sebep oldu. Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AKSA Gaz İşletme Müdürü Yasin Korkmaz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz’dan oluşan yetkili isimlere vatandaşlar merak ettiklerini sordu.

Toplantıya vatandaşların yanı sıra, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu, Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Ahmet Koçak ve BBP Kırkağaç İlçe Başkanı Yasin Sarı da katılarak vatandaşın sıkıntılarını dile getirdi.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve AKSA Gaz İşletme Müdürü Yasin Korkmaz, vatandaşların sorularını cevaplarken zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Kış aylarına gelinmesine rağmen doğalgazlarını hala kullanamayan vatandaşlar ve muhalif siyasi parti temsilcileri hem Gedüz’e hem de AKSA Gaz İşletme Müdürü Korkmaz’a tepki gösterdi.

AKSA Gaz İşletme Müdürü Yasin Korkmaz, gelen yoğun doğalgaz soruları karşısında zor anlar yaşadı. Korkmaz, daha önce açıklanan mahalle ve sokakların aralık ayının sonuna kadar doğalgazı kullanabileceklerinin sözünü verdi.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz bu toplantıları zaman zaman düzenleyeceklerini söylerken, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.