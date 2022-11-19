Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolunun Kırkağaç-Bakır Mahallesi bölümünde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada araçlarda bulunan F.A.(43), B.M.K.(56), B.K.(34), Z.K.(71) ve T.K.(85) yaralandılar. Yaralılar, 112 acil ambulanslarıyla Akhisar ve Kırkağaç Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.