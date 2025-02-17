Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kırkağaç İlçesi Hıdırağa Mahallesi’nde 8 bin 760 metrelik içme suyu şebekesi ve kısmi terfi hattı yenileme işi başladı. Eski sağlıksız asbest borular, yerini modern alt yapıya bırakacak. Mahallelerde uzun yıllardır yaşanan su kesintileri de yapılan çalışma ile son bulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in başlattığı altyapı seferberliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kırkağaç İlçesi Hıdırağa Mahallesi’nde 8 bin 760 metrelik içme suyu şebekesi ve kısmi terfi hattı yenileme işine başlandı. Branşman bağlantılarının da yenileneceği çalışmadan Karaali, Hacıhimmet, Cinosman ve Boduroğlu mahalleleri de faydalanacak. Eski sağlıksız asbest borular, yerini modern alt yapıya bırakacak. Mahallelerde uzun yıllardır yaşanan su kesintileri de yapılan çalışma ile son bulacak.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar çalışmalardan memnun

Hacıhimmet Mahalle Muhtarı ve Kırkağaç Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ersin Şap, "1980 yılında rahmeti Belediye Başkanı Feyyaz Tanrıyar döneminde en son alt yapımız değiştirilmişti. Uzun yıllardır alt yapılarımız sıkıntılı durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez’e bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir muhtar olarak değil, bir Roman vatandaşı olarak Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hıdırağa Mahalle Muhtarı Bülent Portakal, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kırkağaç Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yol sorunumuza ve su sorunumuza yardımcı oluyorlar. Yıllardır sularımız akmıyordu. Yıllardır Roman Mahallemiz hep geride kalmıştı. Ferdi Başkanımız ve Üstün Başkanımız sayesinde inşallah daha iyi olacak" dedi.

Karaali Mahalle Muhtarı Onur Gümüş, "Mahallemizde önceki dönemlerde alt yapı çalışması görmedik. Allah razı olsun Başkanlarımız seçimden önce bize verdikleri sözleri yerine getiriyor. Aşırı derecede su kesintisi yaşıyorduk. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Cinosman Mahalle Muhtarı Musa Emrem de "Öncelikle su sorunumuzu gidermek için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’e sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önce böyle bir çalışma olmadı. Daha önce vatandaşlar sürekli bizi arayıp, su kesintilerinden rahatsız olduklarını dile getiriyorlardı. Bunların son bulacağına inanıyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Mahalle sakini Mehtap Canbaz, "Çamaşır yıkacağız su yok. Banyo yapacağız su yok. Abdest alacağız, namaz kılacağız, su yok. Başkanımızdan Allah razı olsun, bizimle ilgileniyor. Çok yaşasın Ferdi Zeyrek" diyerek duygularını dile getirdi.

Bir diğer mahalle sakini Ceyhun Şap ise "Bu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, 10 numara oluyor, güzel oluyor. Eskiden çok sık sularımız kesiliyordu. Patlaklar oluyordu. Çalışma bitince sıkıntılarımız ortadan kalkacak" dedi.