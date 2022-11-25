Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlamalarında öğrenciler bilgilendirildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlamalarında öğrenciler bilgilendirildi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinin başlattığı ve Kırkağaç Kızılay Temsilciliği tarafından yürütülen "Şenlendirme Projesi" çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde Diş Hekimi Merve Kahraman ve Burak Baysal tarafından konuyla ilgili bilgilendirici konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından öğrencilere yönelik ağız ve diş taraması yapılarak sağlık durumları değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca öğrencilere dağıtılan resim malzemeleriyle resim yapmaları istendi. En güzel resmi yapan üç öğrenciye çeşitli ödüller verildi.