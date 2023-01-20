Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 6 bin 547 öğrenci karnelerini aldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 6 bin 547 öğrenci karnelerini aldı.

Birinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler karnelerine kavuştu. İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kemalettin Öner, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler, Büyükköse ve Yalçınkaya’nın elinden karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Daha sonra tüm okulları tek tek ziyaret ederek karne dağıtım törenlerine katılan Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1. Döneminin sonuna geldik. Bugün de öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyoruz. Özverili çalışmalarıyla sevgili yavrularımızı yarınlara hazırlayan idarecilerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. İkinci yarıyılda sağlıkla bir şekilde buluşmak dileğiyle” dedi.

Kırkağaç’ta 43 okulda 6 bin 547 öğrenci karne alırken, 512 öğretmen görev yaptı.