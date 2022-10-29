Kırkağaç İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyon finalde Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 2-1 yenen Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Kırkağaç İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyon finalde Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 2-1 yenen Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Kırkağaç İlçe Müftülüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. Şair Eşref Stadı yanındaki halı sahada oynanan karşılaşmaya taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. İlçe Müftüsü İsmail Geren’in de izlediği karşılaşmayı 2-1 kazanan Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi futbolcuları maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren’in elinden kupalarını alan Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi oyuncuları şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Turnuvanın 3’üncüsü ise gol averajıyla Kırkağaç Anadolu Lisesi oldu.

Tüm sporcuları tek tek tebrik eden Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren, müftülük olarak bu tür organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.