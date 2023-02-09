Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına örnek bir destek de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ikamet eden vatandaştan geldi. Duyarlı vatandaş, umre için biriktirdiği 50 bin TL’yi depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına örnek bir destek de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ikamet eden vatandaştan geldi. Duyarlı vatandaş, umre için biriktirdiği 50 bin TL’yi depremzedeler için bağışladı.

Uzun zamandır eşiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için para biriktiren Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Cesur Çayır isimli vatandaş, umre parasını depremzedelere bağışladı. Biriktirdiği umre parasının 25 bin TL’sini AFAD’a, 25 bin TL’sini de Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren’e depremzedelere ulaştırılmak üzere teslim eden Cesur Çayır, "Umreye gitme hayalimiz vardı. O yüzden eşimle birlikte para biriktirmiştik. Bu ay içerisinde gitmeye hazırlanıyorduk ama maalesef Kahramanmaraş’ta iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde binlerce insanımız vefat etti ve geride yine binlerce vatandaşımız öksüz ya da yetim kaldı. Biz de biriktirdiğimiz umre parasını depremzedelere vermeyi daha uygun bulduk. Tüm ülkemizin birlik ve beraberlik olduğu bir zamanda bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Allah depremde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, geride kalanlara ise sabır versin" dedi.

Parayı teslim alan Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren ise, "Bu örnek davranışlarından dolayı Cesur kardeşimizi ve eşini tebrik ediyorum, Allahu Teala umre vazifesinin sevabını ahirette en güzel şekilde karşılarına çıkarmasını diliyorum. Bu vesileyle Türkiye tarihinde yaşanan en büyük depremlerden biri olan Kahramanmaraş depreminden dolayı bu soğuk kış günlerinde evsiz ve eşyasız kalan, yakınlarını kaybeden depremzedelerimize Allah’tan sabır niyaz ediyor, deprem sebebiyle vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diye konuştu.