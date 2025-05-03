Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü’nde eğitim gören 7 kız öğrenci, ileri düzeyde kaynak yapıp, örste demir dövüyor, direnç kaynağı, oksigaz kaynağı, elektrik ark kaynağı, gazaltı kaynağı ve tig kaynağı yöntemlerini uygulayarak, erkek mesleği olarak bilinen kaynakçılıkta ön yargıları kırıyor.

Son yıllarda eleman bulmakta zorlanılan kaynakçılık sektöründeki açığa Kırkağaçlı kız öğrenciler çare olacak. Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü’nde eğitim gören 7 kız öğrenci, ileri düzeyde kaynak yapıp, örste demir dövüyor, direnç kaynağı, oksigaz kaynağı, elektrik ark kaynağı, gazaltı kaynağı ve tig kaynağı yöntemlerini uygulamalı olarak yapıyor. ’Yapamazsınız’ diyenlere ve ön yargılı davrananlara inat bu bölümü seçtiklerinin altını çizen kız öğrenciler, kadınların da bu alanda başarılı olabileceklerini gösterdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

İHA muhabirine konuşan Kırkağaç ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Atölye Şefi öğretmen Yasin Öz, "Yaklaşık 10 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Genelde bölümümüze erkek öğrenciler daha fazla geliyor. Fakat son 2 yıldır biz bununla ilgili bir çalışma başlattık. Kızların da bu bölümde başarılı olabileceğine dair çalışmalar yürütüyoruz. Cinsiyet ayırt etmeksizin herkesin başarılı olabileceği bir bölüm olduğunu göstermek adına bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl bölümümüzde 7 kız öğrencimiz var. Hatta bir öğrencimizle kısa süre önce kaynak yarışmasına katıldık. Kendisi derece yaptı, bizleri ve ailesini onurlandırdı. Biz de bunun devamını getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık kızlarımız sadece ev ekonomisinde değil, ülke ekonomisinde de söz sahibi oldular. Her işi yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Bizlerde eğitim olarak bu yolda onlara rehberlik etmek istiyoruz. Elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Artık büyük fabrikalarda kadın kaynakçılar görev yapıyorlar. Çok iyi şartlarda çalışıyorlar. Kadınların erkeklere göre el becerisi daha yüksek. Biz de bu yolda onların bu özelliğini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Metal teknolojisi kaynakçılık alanı sadece erkeklere yönelik bir alan değildir. Kızlar da bu alanda başarılı olabilirler. Güçlü kadın güçlü toplumdur. Kız öğrencilerimize bu alana bekliyoruz. Şu an İŞKUR verilerine göre kaynakçılık en çok aranan mesleklerin başında geliyor. Büyükşehirlerde şöyle bir çalışma başlatıldı. İş verenler metal teknolojisi öğrencilerine burs veriyorlar. Biz öğrencilerimize hep söylüyoruz. Siz buradan mezun olup piyasaya atıldığınız zaman işsiz kalma oranınız çok ama çok düşük. Yeter ki bu mesleği sevin. Bu mesleği yapmaya karar verin. Özellikle iş verenler kadın çalışanlar konusunda çok fazla teşvik veriyorlar, kadınlarımız iş hayatına kazandırma çalışıyorlar. Kızlarımız bu mesleği kollarına bilezik olarak takarlarsa iş bulma konusunda zorlanmazlar. İzmir’de yapılan yarışmada tüm öğrenciler erkekti ve 11-12. sınıf öğrencileriydi. Bizim kız öğrencimiz 10. sınıfa gidiyor. Gazaltı kaynak yönetimini görmediği halde 2 hafta boyunca hazırlanarak dereceye girdi. Kendisi yarışmadaki tek kız öğrenciydi. Bu bizim için çok önemliydi. Aslında bizim 12. sınıfta erkek öğrencilerimiz vardı yarışmaya katılabilecek ama biz farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencimiz ’Canan Öztürk de ’ben yaparım, ben mücadele ederim’ dedi ve bizim göğsümüzü kabarttı. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim. Biz tüm kız öğrencilerimizi bu alana bekliyoruz" dedi.

Öz, ayrıca Kırkağaç’ın kırsal mahallelerine ziyaretler gerçekleştirerek, bu bölümü anlattıklarını ve ön yargıları kırmak için mücadele ettiklerini belirtip, kız öğrencileri ve ailelerini ikna ettiklerini sözlerine ekledi.

Yarışmaya katılan ilk kız öğrenci

İzmir’de kaynak yarışmasında tek kız öğrenci olarak katılan ve Türkiye 6’ncısı olmayı başaran 10. sınıf öğrencisi Canan Öztürk, "Türkiye genelinde yapılan kaynak yarışmasında çok başarılı bir sonuç elde ettim. Bu yolda bana öncülük eden ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan Yasin Öz ve Mustafa Dalgeç öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bizim asıl hedefimiz kadınlarında bu alanda oldukça yetenekli olduklarını göstermekti. Bunu en iyi şekilde yansıttığımızı düşünüyorum. Metal bölümünde 7 kız öğrenciyiz. Bu bölümde okumaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bir o kadarda gururluyuz. Yarışmada ’İlk katılan kız’ unvanını aldım. Çok güzeldi her şey benim için. Farklı bir deneyim oldu. Başarılı olmaktı amacım. Çok iyi bir derecede elde ettik. Mezun olduktan sonra kaynakçılık mesleğini yapmayı düşünüyorum. Hedefim bu yönde ilerlemek. Ailemde bu konuya olumlu bakıyorlar. Bu yolda çok önemli yerlere gelebileceğimi söylüyorlar. Amacımız bu bölümde kadınlarında çok başarılı olabileceklerini göstermekti, vurgulamaktı. Kız öğrencilerin bu bölümde çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Önyargıyı aştık"

Yine kaynakçılık bölümünde eğitim gören öğrencilerden Eylül Budak, "Bu bölümü severek okuyorum. 7 kız arkadaşımla birlikte burada mutluyuz. Bütün kızların burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum" derken, Nazar Arslan ise "Bu bölüme çok ön yargılı davranıyorlar. Ama biz bu ön yargıyı aştık. Tüm kızları bu bölüme bekleriz" dedi.

Okul Müdürü Halil Solak da başarılı öğrencileri sık sık ziyaret ederek onlara tecrübelerini ve birikimlerini aktarıp destek oluyor.