Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde çiftçiler topladıkları zeytinlerden 100. Yıl logosu yaptı.

Zeytinde hasat sezonunun devam ettiği Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde çiftçiler Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutladı. Kırkağaç’ın Öveçli Mahallesi’nde zeytin hasadı yapan çiftçiler topladıkları zeytinlerle 100. Yıl Logosu yazdı. Yapılan çalışmanın ardından çiftçiler saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Konuyla ilgili konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Öveçli Mahallesi’ndeki çiftçilerimiz kalplerindeki Cumhuriyet sevgisini ve ulusça kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu tarlalarında, zeytin bahçelerinden topladıkları zeytinler ile hazırladıkları muhteşem yüzüncü yıl logosunu anlamlı ve duygusal bir şekilde dile getirdiler. Ne mutlu çiftçilerimize ne mutlu Türk çiftçisine. Ne mutlu Türküm diyene. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarım ve çiftçiler için söylemiş olduğu bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık" dedi.