Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan mahallere mevsimin ilk karı düştü.

Kırkağaç ilçe merkezi güne yoğun yağmurla başlarken yüksek kesimlerde bulunan mahallelere mevsimin ilk karı yağarak beyaza büründü. Özellikle Hamidiye ve Güvendik Mahallelerinde başlayan kar yağışı vatandaşları heyecanlandırdı.

Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte yaklaşık 2 gündür devam eden sağanak yağış, şehrin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kırkağaç’ın Hamidiye, Bademli, Gökçukur, Kocaiskan, Demirtaş ve Gelenbe Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallesine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışıyla birlikte büyük mutluluk yaşayan Hamidiye Mahallesi sakinlerinden Harun Tanrıöven, “Dünden beri yağan yoğun kar yağışı mahallemizde etkili oldu. Her yer bembeyaz. Çok mutluyuz. Kar yağışını özlemiştik. Kar yağışını sevinçle karşıladık. İlk kar yağışına şahit olmak bizi çok mutlu etti" dedi.