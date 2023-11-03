Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde daha önce tescillenen Kırkağaç Kavunundan sonra ilçenin ünlü Topalak Yemeği de tescillendi. Topalak Yemeğine Türk Patent ve Marka kurumu tarafından Coğrafi İşaret belgesi verildi.

Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan başvurunun olumlu olarak kabul edilmesi ile tescil işlemi onaylanan Topalak Yemeği Kırkağaç’ın 2. tescilli ürünü oldu. 2008 yılında Kırkağaç Belediye Başkanlığı tarafından Kırkağaç Kavununa Coğrafi İşaret alınmıştı. Kırkağaç ilçesinin zengin bir mutfak kültürünün olduğunu belirten Kaymakam Zafer Oktay, “İlçemizde geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam eden lezzetlerden biri olan Topalak Yemeğinin tescil edilmesi olumlu bir gelişmedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uzun süren araştırmalar sonucunda ilçemiz ile adı özdeşleşen Topalak Yemeğine Tescil belgesi verildi. Topalak yemeğinin Coğrafi Tescili ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmalarda emeği bulunan emekli AB Proje Koordinatörümüz Mustafa Tıpırtın’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kırkağaç Tarihi Gurme Şehri Kalkınma Derneği de son yıllarda düzenli olarak salı ve cuma günleri hazırladığı stant da bu yemeğin satışını yaparak Topalak Yemeğinin tanıtımında büyük rol oynadı.