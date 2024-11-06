İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa’nın Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 3 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığın Albay Adem Şakrak, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Müge Bal, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala ile polis memurları katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 200 bin TL tutarındaki 3 yeni araç için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesildi.

Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala tarafından hediye edilen kurbanın kesilmesinin ardından din görevlisi Nurullah Ardıç’ta Kur’an-ı Kerim okudu.

Protokol üyeleri araçları uzun uzun incelerlerken, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran yeni araçlar için emeği geçen herkese ve kurbanlık hediyesi için Sarı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Pala’ya teşekkür etti.