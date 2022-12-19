Kırkağaç’a bağlı Gelenbe Mahallesine, Hayırsever İş İnsanı Önder Aydın’ın oğlu merhum İsmail Barış Aydın adına yaptırılan 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla yapıldı.

Kırkağaç’a bağlı Gelenbe Mahallesine, Hayırsever İş İnsanı Önder Aydın’ın oğlu merhum İsmail Barış Aydın adına yaptırılan 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla yapıldı.

İsmail Barış Aydın Aile Sağlığı Merkezinin açılışına Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, Hayırsever İş İnsanı Önder Aydın ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Aile Sağlığı Merkezinin Gelenbe’yi de kapsayan 22 mahalleye gezici sağlık hizmetleriyle birlikte yaklaşık 9 bin kişiye hizmet vereceğini ifade ederek hayırsever İş İnsanı Önder Aydın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Önder Aydın adına konuşan yakını birkaç yıl önce vefat eden İsmail Barış Aydın’ın adını bu şekilde güzel bir tesiste yaşatmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek aile sağlığı merkezinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, en fazla kaynak ayrılan alanların başında eğitim ve sağlığın geldiğini ifade ederek böyle bir yatırımın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Vali Yaşar Karadeniz açılışta yaptığı konuşmada, “Manisa’ya ilk geldiğimde ilçelerdeki ihtiyaçları öğrenme gezilerinde Kırkağaç İlçesi Gelenbe Mahallesi’nin 9 bin kişilik nüfusa hitap ettiği buna karşılık buradaki aile sağlık merkezinin mahallenin bir hayli uzağında olması ve aradan bir kara yolunun geçiyor olması dolayısıyla sorunlar yaşandığı, dolayısıyla buranın yeni bir aile sağlığı merkezine ihtiyacı olduğu şeklindeydi. Çok geçmeden Aydın ailesinin de böyle bir hayır işi ortaya çıktı ve kendileri burada aile sağlığı merkezini inşa etmeyi üstlenerek hem bu ihtiyacı giderdiler hem de merhum İsmail Barış Aydın’ın adını yaşatacak tesisi kazandırmış oldular.” dedi.

Manisa’da hayırseverlerin yaptığı bu tip yatırımların birçok ile göre çok çok daha iyi durumda olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Burada açılan aile sağlığı merkezi de bunlardan birisi. Hayırseverlerimiz, kuruluşlarımızla ve kaymakamlarımızla irtibata geçerek bu bağışları milletin hizmetine kazandırıyorlar. Burada da bu güzel iş birliğinin güzel bir örneğini Aydın ailesi Gelenbe halkına kazandırdı. Aile Sağlığı Merkezimizin sizlere, Gelenbe halkına ve burada hizmet sunacak olan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer sağlık personelimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz tarafından hayırsever iş insanı Önder Aydın’a plaket takdim edildi.

Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri tarafından İsmail Barış Aydın Aile Sağlığı Merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Hayırsever iş insanı Önder Aydın’ın vefat eden oğlu Barış Aydın adına yaptırılan aile sağlığı merkezinde 3 aile hekimi, 3 aile sağlığı çalışanı, 2 sağlık çalışanı ve 1 hizmetli görev yapacak.

Gelenbe Şair Eşref İlkokulunu ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, İsmail Barış Aydın Aile Sağlığı Merkezinin açılışı sonrası Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ile birlikte Gelenbe Şair Eşref İlkokulunu ziyaret etti.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin olduğu sınıfı gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Karadeniz, Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ile birlikte öğrencilere kitap hediye etti. Vali Karadeniz, daha sonra Şair Eşref İlkokulunda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek okulun ve sınıfların ihtiyaçları konusunda öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi.