AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına Hakkı Uyar seçildi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Ali Doğan, Kırkağaç Ülkü Ocakları Başkanı Hakkı Seven, Yeniden Refah Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Ahmet Koçak, AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, AK Parti Gölmarmara İlçe Başkanı Yavuz Saygı, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejat Can Uygun, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, önceki dönem Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti’nin önceki dönem ilçe başkanları İsmail Dürüst, Mehmet Emin Güngör, Ömer Öztürk ve Hasan Karaosmanoğlu, AK Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ağır, AK Parti Kırkağaç Kadın Kolları Başkanı Nuriye Güldane Aksu ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İsmail Dürüst yaptı. Dürüst’ün ardından önceki dönem Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz konuşmasında Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve CHP kadrolarını eleştirdi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Kongreye tek listeyle giren Hakkı Uyar, kullanılan 68 oyun tamamını AK Parti’nin yeni ilçe başkanı oldu. Hakkı Uyar’ın Başkanlığında ki yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"1-Bahri Karabüber, 2-Mustafa Tırman, 3-Şerif Ali Aldemir, 4-Sebahattin Elçi, 5-Raci Martin, 6-Ersin Bıyık, 7-Ertuğrul Ulaş, 8-Duygu Uyar, 9-Burcu Tutar, 10-Metin Sungun, 11-Adem Korkmaz, 12-Taner Altındağ, 13-Mahmut Kaçan, 14-İsa Lenk.

Yedek Üyeler; 1-Onur Gülşen, 2-Mehmet Eren, 3-Hamit Erdemli, 4-Yücel Küçükcansız, 5-İshak Korkmaz, 6-Orhan Ürem, 7-İlkay Aksu, 8-Ömer Pekün."

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Hakkı Uyar, “Kırkağaç’ımıza, AK Partimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Katılan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, sağ olun var olun” dedi.

Kongre toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.