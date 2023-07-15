Manisa U-11 Ligi B Grubu’nda şampiyon Kırkağaç Acar İdman Yurduspor oldu.

Sırasıyla Kuzeygücü’nü 4-1, Somaspor’u 3-1, Gölmarmara’yı 2-0 ve Yıldırımspor’u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda Kayalıoğluspor’u 9-0 yenip namağlup şampiyon olmayı başardı. Akhisar Kovalık Stadı’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor U-11 takımı Taha(2), Veysel(2), Selim(2), Kayra, Ali ve Tacettin’in golleriyle rahat bir galibiyet aldı.

Ligde oynadığı 5 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olan ve önemli bir başarıya imza atan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor U-11 takımı oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Maç sonunda şampiyonluk kupasını Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’nin elinden alan siyah beyazlı futbolcular, kupa töreninde büyük coşku yaşadılar. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Antrenör Erol Tör ve Yardımcısı Ahmet Ülük ile başarılı oyuncuları tek tek tebrik etti.

Acar İdman Yurduspor Antrenörü Erol Tör, “Bu yıl A takımımızın namağlup şampiyonluğunun ardından U-11’lerinde namağlup şampiyon olması bizi çok mutlu etti. Ayrıca U-13 ve U-12’lerde de son 16’ye kaldık. Bu Kırkağaç futbolunun ve alt yapısının doğru yolda olduğunu açıkça gösteriyor. Tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.