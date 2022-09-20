Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kaynaklarını verimli kullanarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın her aşamasında çevreye duyarlılık bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha temiz bir Manisa bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bu çerçevesinde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi, Sıfır Atık Projesi yönetmeliğinde yer alan gerekli kriterleri sağlayarak ’Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Artan nüfus ile paralel bir şekilde artış gösteren atıklarımızın oluşumunu azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, daha temiz bir Manisa için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.