DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz haziran ayında temeli atılan Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi’nde çalışmalar sürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Kırım Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüşmesi esnasında verdiği Kırım Türkleri Parkı sözünün ardından haziran ayının başında yapımına başlanan Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi’nin inşası devam ediyor. Nusrettin Mahallesi’nde yükselen ve içerisinde idari bina, tuvaletler, hol ve mutfağın bulunduğu toplam 174 metrekarelik oturma alanına sahip binanın iç yapım çalışmalarına başlandı. İç tesisat döşeme işlemleri ile hızla ilerleyen binada, kolon araları Selçuklu mimarisini andıran kemerlerle süslenecek.