Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz Haziran ayının başında temeli atılan ‘Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi’ binası ortaya çıktı. Çatı kiremitleri ve duvar tuğlaları örülerek iç tesisatları da tamamlanan binanın kolon araları ise Selçuklu mimarisine uygun kemerlerle süslenecek.

Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Kırım Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüşmesi esnasında verdiği Kırım Türkleri Parkı sözü nün ardından Haziran ayının başında yapımına başlanan ‘Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi’ bina inşasında sona gelindi.

Özlü’nün kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirttiği binanın yapım çalışmalarına yoğunlaşan ekipler, Nusrettin Mahallesinde yükselen ve içerisinde idari bina, bay-bayan tuvaletler, hol ve mutfağın bulunduğu toplam 174 metrekarelik oturma alanına sahip binanın çatı kiremitlerini yerleştirmelerinin yanı sıra duvar tuğlalarının da yerleştirme işlemini tamamladı.

İç tesisat döşeme işlemlerinin de sonuna gelinen bina da, kolon araları Selçuklu mimarisini andıran kemerlerle süslenecek. Ardından ise Kültür taşı döşenecek bina, kısa süre içerisinde alçı, sıva ve boya çalışmalarına hazır hale getirilmiş olacak.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, kalan işlemlerinde hızlı şekilde tamamlanmasını sağlayarak ‘Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi’nin hizmete açılmasını sağlayacak.