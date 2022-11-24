Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun adını taşıyan parkın açılışı yapıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Birleşmiş Milletler’de ve her alanda, Ukrayna’nın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman koruduğunu söyledi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun adını taşıyan parkın açılışı yapıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Birleşmiş Milletler’de ve her alanda, Ukrayna’nın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman koruduğunu söyledi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun adını taşıyan park törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, açılış sonrasında park alanına yapılan mahalle fırınında pişirilen yöresel Kırım böreğini davetlilere ikram etti. Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırım işgalinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman kendi pozisyonunu ve düşüncelerini değiştirmediğini söyledi. Doç. Dr. Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Birleşmiş Milletler de (BM) ve her alanda, Ukrayna’nın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman koruduğunu ifade etti.

"Ukrayna halkı Türkiye’yi seviyor"

Yapılan faaliyetlerden ve gösterilen ilgiden dolayı Yahşihan Belediye’sine ve vatandaşlara teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Yüksel, "Umarım bu Ukrayna’daki olaylardan hiçbir zaman bu destek ve ilgi kesilmez. Bu savaş 8 ay önce değil de 8 yıl önce başladı. Savaşın birinci gününden itibaren yani Kırım işgalinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman kendi pozisyonunu ve düşüncelerini değiştirmedi. Her zaman Ukrayna’nın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korudu, her alanda Birleşmiş Milletler (BM) ve başka yerlerde. Özellikle son aylarda yaşanan sıcak savaşta Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini görüyoruz. Ukrayna halkı Türkiye’yi seviyor" dedi.

"Ukrayna büyükelçiliği müsteşarına ve katılımcılara teşekkür ediyorum"

Kırım Türk’lerinin yanında olduklarını hissettirmek amacıyla "Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu" adına yapılan parkın açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ukrayna büyükelçiliği müsteşarına ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel bir park oldu. 680 bin liraya mal ettiğimiz parkta kamelyalarımız ve mahalle fırını var. Biz misafirleri davet ettiğimizde il dışından geldikleri için ’ne ikram edelim’ derken Kırım yöresi yemekleri olsun dedik. İki çeşit börekleri vardı, ikisinden de hazırladık. Yapmış olduğumuz fırında vatandaşlarımıza ve gençlerimize ikram ettik" diye konuştu.

Açılış törenine Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Denis Zolotaryov, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümer, Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı, gazeteci yazar Gönül Şamilkızı, MHP Kırıkkale İl Başkanı Av. Murat Abalı, Kırım Derneği Kırıkkale Şubesi Başkanı Uğur Yaşar Uygun ile vatandaşlar katıldı.