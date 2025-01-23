Kırım Tatar Halkının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ederek, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Kırım Tatar Halkının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu beraberindeki heyeti ile Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenler için Türkiye’ye gelerek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti.

Burada konuşan Kırımoğlu, “Bu faciada yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.En acı tarafı da hayatını kaybedenlerin için de çocukların olması. Allah herbirine rahmet eylesin. Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Allah yardımcıları olsun.Türkiye ve Türk dünyasının başı sağolsun" diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Kırımoğlu, “2014 yılından Rusya’nın Kırım’ı işgali ile başlayan ve 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana da diğer işgalleri ile devam eden bu savaşta Ukrayna ve Rusya arasındaki yapılacak muhtemel barışın uluslararası kanunlara göre olması gerekir. Türk milletine, devletine ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a bu süreçte ki destekleri için şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

"Otel yangını olayını Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Yalçın Topçu ise, Türk milletinin acısını, bizzat gelerek paylaştıkları için Kırımoğlu’na teşekkür etti. Topçu, “21 Ocak gecesi bir otelde çıkan yangında hükmi şehid olan canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizi yasa boğan bu elim olayı Cumhurbaşkanımız bizzat takip etmekte olup sorumluları mutlaka kanun önünde hesap vereceklerdir” açıklamasında bulundu.

"Türkiye Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyor"

Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin Topçu, "Malumlarınızdır ki Türkiyemiz devleti ve milleti ile Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını kararlılıkla destekliyor ve uluslararası her platformda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz bunu Türk Samimiyetiyle savunuyor. Türkiye bölgenin ve dünyanın esenliği için iki ülkenin de zararına olan bu savaşın adil ve kalıcı bir barış ile neticelenmesine yönelik tüm girişimleri desteklemeyi, Kırım’da yaşayan veya işgal sonrası Kırım’dan ayrılmak zorunda kalan kardeşlerinin ve savaş mağduru Ukrayna halkının haklarını her şart altında savunmayı sürdürecektir. Barışın, esenliğin ve çevre hassasiyetinin hakim olduğu bir dünya dileğiyle size ve heyetinize tekrar saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Görüşme Topçu’nun heyete yaptığı yemek ikramı ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.