Antalya’da bir araçta jandarma tarafından yapılan aramada üzerinde ’Kırılacak’ uyarısı bulunan koli içinde 10.2 kilogram kokain uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, Antalya MİT Bölge Başkanlığından da destek alınarak operasyon düzenlendi. 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, yakalanan şüpheli şahısların kullandıkları araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 10.2 kilogram kokain uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği ifade edildi. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.