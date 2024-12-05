Kırıkkale’nin simgesi Kaletepe, surlarla çevrili modern bir seyir terası projesiyle şehrin siluetine yeni bir dokunuş katacak. Vali Mehmet Makas, projenin Kırıkkale halkı ve ziyaretçiler için önemli bir sosyal alan olacağını belirtti.

Kırıkkale’nin simgesi haline gelen ve şehrin dört bir yanından görülebilen Kaletepe’de, "Kaletepe Projesi" çalışmaları başladı. Proje, geleneksel kale ve sur mimarisinden ilham alınarak modern bir anlayışla tasarlanan bir seyir terasını kapsıyor. Türk bayrağının dalgalandığı bu özel alan, şehri yukarıdan izleme fırsatı sunacak. Projenin tamamlanmasıyla, şehrin hem sosyal hayatına katkı sağlaması hem de turizm potansiyelini artırması bekleniyor.

Vali Mehmet Makas, MKE A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Yüksel Aksöz ve Musa Yavuz Akkurt ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Kaletepe’nin stratejik öneme sahip bir noktada bulunduğunu belirten Vali Makas, projenin Kırıkkale halkı ve ziyaretçiler için önemli bir sosyal alan olacağını vurguladı. Makas, "Yapılacak proje ile şehrimizde yaşayan her vatandaşımız, gerek şehir dışından gelen misafirleriyle gerek kendi aileleriyle Kırıkkale’mizi buradan izleme imkânına sahip olacak. Güzel bir seyir terası ve surlarla çevrili, tarihi mimariye uygun bir yapı için çalışıyoruz. Kırıkkale’ye bu eseri kazandıracağız" dedi.

Kırıkkale, adını "Kırık" köyü ve burada bulunan "Kaletepe"den almaktadır. 21 Haziran 1989’da il statüsüne kavuşan Kırıkkale, bugün savunma sanayi ve endüstrisiyle öne çıkan bir şehir olarak ülkenin stratejik noktalarından biri haline gelmiştir.