Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ’Evliya Çelebi Öğrenci Değişimi Programı’ çerçevesinde Bilecik’e gelen Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ’Evliya Çelebi Öğrenci Değişimi Programı’ çerçevesinde Bilecik’e gelen Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile bir araya geldi.

Anadolu İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerin ülkenin farklı il ve bölgelerinin tarihî ve kültürel zenginliklerini, farklı kültür çevrelerinde yetişmiş öğrencilerin sosyo-kültürel açıdan birbirlerini tanımalarını sağlama, kardeşlik duygularının gelişmesine katkıda bulunma, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerine katılma amacıyla 2022 yılının ilk aylarında ’Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı’ başlatılmıştı.

Proje ile Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bilecik’e gelerek, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenci ve öğretmenleri karşılayan ve öğrencilerle ile yakından ilgilenip sohbet eden Müdür Akyol, bu tür programların öğrencilerin gelişimi ve edindikleri bilgiler açısından oldukça önemli olarak gördüğünü belirtti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik’in tarihi, kültürel ve sosyal faaliyetler olarak zengin bir şehir olduğunu belirterek ’’Bu zenginliklerden en güzel şekilde faydalanmanızı diliyorum, umarım faaliyetleriniz faydalı ve dolu dolu geçer’’ dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Akyol, öğretmenlere ve öğrencilere kitap hediye etti. Evliya Çelebi öğrenci değişimi programı ile Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılıklı yer değişimiyle başlayıp bir hafta boyunca programa katılan öğrenci ve öğretmenler okulları dışında, farklı yöreleri sosyo-kültürel açıdan tanıyacak, tarihi ve kültürel miras bilinci kazanacak, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılacaklar.