Kırıkkale’yi temsil eden gençler, Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali bilgi yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Vali Mehmet Makas, şampiyon gençleri tebrik ederek "Gurur duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali Ankara’da düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan Gençlik Merkezi üyeleri Hasan Tekin, Muhammed Bumin Arslan ve Burak Kağan Ağakaya, finaldeki üstün performanslarıyla zirveye adlarını yazdırdı. İç Anadolu Bölgesi birinciliğini elde ederek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ekip, finalde de zorlu soruları hızlı ve doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Yarışmada sergiledikleri bilgi birikimiyle dikkat çeken gençler, Kırıkkale’yi başarıyla temsil etti.

Vali Mehmet Makas, "Türkiye birincisi olan gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız, diğer gençlerimize ilham kaynağı olacak. Gurur duyuyoruz" ifadeleriyle gençleri tebrik etti.

Şampiyon ekibe teşekkür eden İl Müdürü Hamza Güneş ise, "İlimizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi.