Kırıkkale’de çiftçilere makarnalık ve ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı. Üreticilere de arı kovanı ve bal süzme makinesi desteği verildi.

Kırıkkale’de çiftçilere makarnalık ve ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı. Üreticilere de arı kovanı ve bal süzme makinesi desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi destekleriyle Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 915 çiftçiye, 270 ton sertifikalı ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı. Üreticilere de arı kovanı ve bal süzme makinesi desteği verildi. Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tarım sektörünün en stratejik ve en kritik sektörlerin başında yer aldığını söyledi.

İnsanoğlunun bereketli topraklara, gıdaya ve nimete ulaşmak için birbirleriyle savaş ettiğini ve göç etmek durumunda kaldıklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bizim içinde Türk devleti içinde tarım alanı çok kıymetli alandır. Biryandan Baykarlar biryandan Bayraktarlar gökyüzünde süzülürken, biryandan TOGG’lar bizim karayollarımızda sahne alırken, biryandan da çiftçiliğimizi ve tarımımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, "Valiliğimizin, KOP idaremizin ve aynı zamanda bakanlığımızın da desteğiyle 2022 yılının başında yaklaşık 250 çiftçimizi destekledik. Şimdide de 265 üreticimize 125 ton sertifikalı makarnalık buğday tohumu dağıtacağız ve 5 bin dönümlük alanda da ekimini gerçekleştireceğiz. Yine kaliteli ve verimli ekmeklik buğday yetiştiricinin yaygınlaştırılması projesiyle de 650 üreticimize 145 ton sertifikalı ekmek tohumunu dağıtacağız. Yani bin üreticimizi desteklemiş olacağız" diye konuştu.

Arıcılığın da kıymetli bir alan olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Arılar tabiatın adeta işçileri. Arıları yeryüzünden çektiğimiz zaman nerdeyse tabiat hiçbir vazifesini tamamlayamıyor. O yüzden valiliğimiz ve KOP idaresinin de destekleri oldu. Önemli bir miktarda da kovanı hep beraber dağıtacağız" dedi.