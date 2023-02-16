Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine takviye olarak 38 personelini daha görevlendirdiği bildirdi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine takviye olarak 38 personelini daha görevlendirdiği bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurulan sahra hastanelerinde vatandaşlar tedavi ediliyor. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 61 sağlık personelinin görev yaptığı bildirdi. Açıklamada, bölgede kurulan sahra hastanelerindeki vatandaşların tedavilerinin yapılması amacıyla doktor ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 38 kişilik bir ekibin daha bölgeye gönderildiği belirtildi.