Kırıkkale Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binaların enkazlarında yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye 37 iş makinesi ve 50 personel sevk etti.

Kırıkkale Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binaların enkazlarında yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye 37 iş makinesi ve 50 personel sevk etti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, enkaz altında kalan vatandaşlara hızlı ulaşılması için birçok ilden bölgeye arama kurtarma ekipleri ve iş makineleri gönderiliyor. Kırıkkale Valiliği koordinesinde Yahşihan, Balışeyh, Bahşılı belediyeleri ile il özel idaresi ve bazı firmalardan hazır edilen 37 araç ve 50 personel, deprem bölgesine sevk edildi. Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine ulaşmak için yola çıkan personele kolaylıklar diledi.

İl ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları tarafından da depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemesi toplandı. Isıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, hijyen seti, kıyafet, uyku tulumu, bebek maması, telefon şarj cihazı, bot, mont, bere, atkı ve eldiven gibi malzemelerin bulunduğu 6 araçlık konvoy yola çıktı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acı bir günümüz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun. Kahramanmaraş merkezli depremde ciddi can kayıplarımız var. Bunu hep beraber takip ediyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve milletimizin de yardımlaşma duygularını en üst seviyeye çıkaran bir durum. Allah, Türk milletine sabır versin gerçekten çok zor bir süreç" dedi.