Kırıkkale’de sürücü hataları sebebiyle meydana gelen trafik kazanaları anbean kameralara yansıdı.

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar dikkat çekti. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücülerin aşırı hız, kontrolsüz kavşak geçişleri ve hatalı sollama gibi nedenlerle kazaya sebebiyet verdiği görüldü. Bazı kazalarda araçlar büyük hasar alırken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.