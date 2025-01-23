Kırıkkale’de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun 20’nci kilometresindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. idaresindeki 71 ACP 723 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 06 EVC 7687 plakalı Fiat marka yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.