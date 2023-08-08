Kırıkkale’de Valilik tarafından yapımı tamamlanan su depoları, köyde yaşayan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesine bağlı Çatallı köyündeki vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 50 tonluk prefabrik depoda incelemelerde bulundu. Tekbıyıkoğlu, yapılan çalışmaların temel amacının vatandaşların temiz suya ulaşmaları ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri olduğunu belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra Evliyalı, Çoğul ve Alçılı köylerinin faydalandığı sulama sisteminin yenilenmesi amacıyla 2022 yılında KÖSİP (Küçük Ölçekli Sulama İşleri) programı çerçevesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen projede yürütülen çalışmaları yerinde incelendi. Projeyle 150 çiftçinin faydalanacağı 534 hektar tarım arazisinin sulanabileceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, vatandaşların gelir ve refah seviyesinin artırılacağını aktardı.

Vali Tekbıyıkoğlu’na, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Barış Cücen, Delice Kaymakamı Burak Akköz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.