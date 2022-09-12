2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale’de yaklaşık 51 bin 144 öğrenci ve 4 bin 350 öğretmen bugün ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale’de yaklaşık 51 bin 144 öğrenci ve 4 bin 350 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Kırıkkale’de yaklaşık 51 bin öğrenci ve 4 bin 350 öğretmenin ders başı yaptığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 394 bin 704 yardımcı kitap kaynağı hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında okul sıralarına konuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve okunan şiirlerin ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ilk ders zilini çaldı. Tekbıyıkoğlu, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başlarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, eğitim öğretim yılının açılış töreninde yaptığı açıklamada, 615 bin adet ders kitabı ve yardımcı kitapların öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.

51 bin 144 öğrencinin ve 4 bin 350 öğretmenin ders başı yaptığını ifade eden Telefoncu, "Ülkemizde 19 milyon öğrencimiz ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmeminiz bugün ders başı yapıyor. Kırıkkale’de ise toplam 230 okulumuzda 51 bin 144 öğrencimiz ve 4 bin 350 öğretmenimiz de ders başı yapıyor. İdarecimiz, öğretmenimiz, memurumuz, çalışanımız, öğrencimiz ve velilerimiz de yaklaşık 160 binlik dev bir orduyuz, Kırıkkale’de. Aile büyük olunca hizmette büyük olacaktır" dedi.

230 okulun 200’ünde bakım onarım çalışmalarının yapıldığını belirten Telefoncu, "İlimizde ders ve yardımcı kitaplarımızın sayısı 615 bindir. 615 bin de kitabı ve yardımcı kitaplarını öğrencilerimize bu sabah itibariyle ulaştırdık. Okullarımızı daha güzel ve daha iyi hale getirmek için gayretle çalıştık. 230 okulumuzun yaklaşık 200’ünde çalışma yaptık. yık yaplarımız, güçlendirmelerimiz, büyük onarımlarımız, küçük onarımlarımız, doğalgaz dönüşümlerimiz gibi dokunmadığımız iş alanı kalmadı okullarımızda. Hazırlıklarımızı tamamladık, eğitim öğretime hazırız" diye konuştu.