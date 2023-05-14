Kırıkkale’de vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Kırıkkaleliler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sabah saatlerinde seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara gitmeye başladı. Vatandaşların sandık başına gittiği görüntüler seçim heyecanını gözler önüne serdi. İl genelinde ise seçmen sayısının 203 bin 7 olduğu belirtildi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

3’üncü kez oy kullandığını belirten Handan Atun, "Umarım hayırlı olur ülkemizin geleceği için. Bu benim 3’üncü oyum" diye konuştu.

Türkiye’nin ufkunu açacak bir havanın olduğunu ifade eden Atun, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Havva Atun ise, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler görürüz" dedi.