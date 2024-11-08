Kırıkkale’de üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.D. isimli şüphelinin üzerinden 218 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: iha